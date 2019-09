"Scrocca" elettricità ai condomini, scoperto dai carabinieri posta video offensivo sui social

Nell'agosto scorso i carabinieri era intervenuti a Nanto a seguito di un'aggressione nei confronti di un 18enne di Castegnero che venne derubato di bicicletta e telefonino. Per quella vicenda era stato denunciato G.L. 33enne di nazionalità rumena residente a Barbarano Mossano che, nella giornata di mercoledì, è stato nuovamente indagato per furto aggravato di energia elettrica e vilipendio alle Forze Armate.

A seguito dell'aggressione i militari avevano infatti acquisito ulteriori riscontri che hanno portato i carabinieri a richiedere all'autorità giudiziaria berica l’emissione di altrettanti decreti di perquisizione che, nella mattinata di mercoledì, hanno permesso di rinvenire nell'abitazione del 33enne la bici sottratta al 18enne, 14,6 grammi di cocaina; 2 bilancini di precisione e materiale vario da utilizzare per il relativo confezionamento, una modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale e 1 pistola a salve priva del tappo rosso. Non solo, i carabinieri hanno potuto accertare che l'uomo si era allacciato abusivamente alla rete elettrica condominiale.

Il 33enne non si è però limitato a questo. Successivamente alla perquisizione, ha pubblicato su Instagram un video messaggio contenente espressioni lesive al prestigio dell’Arma dei Carabinieri. Elementi che hanno portato alla denuncia.

Nella medesima operazione svolta dai carabinieri della Stazione di Barbarano Mossano, in collaborazione con i loro colleghi della Sezione Operativa della Compagnia di Vicenza e del Nucleo Cinofili di Torreglia (Padova), sono state segnalate alla Prefettura di Vicenza per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, T.S. 27enne residente a Vicenza e G.D.G 19enne residente a Barbarano Mossano. Bajram Ahindoli, 31enne di nazionalità albanese, residente a Barbarano Mossano è invece finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.