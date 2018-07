Valsugana, 61enne stroncato da malore mentre è in coda

Tragedia mercoledì mattina lungo la statale Valsugana. Aldo Ermindo Francescato, 61enne originario di Enego, residente in Svizzera è stato colto da malore mentre stava cercando di uscire dalla lunga coda che si era formata sull'importante arteria.

Durante la manovra, l'uomo si è sentito male, perdendo il controllo dell'auto e finendo in un fossato. Inutile l'immediato intervento dei soccorsi: per il 61enne non c'era più nulla da fare.