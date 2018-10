L'auto "fuma" e lei scende: in pochi secondi rogo distrugge il suv

Alle 12:20, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ca’ Brusa ad Albettone per incendio di un SUV: illesa l'autista. La donna alla guida è stata avvertita dagli altri automobilisti, che hanno visto l'auto fumare.

La giovane altavillese alla guida della Dodge Journey è subito scesa, mentre le fiamme avvolgevano completamente la vettura. I pompieri arrivati da Lonigo hanno spento le fiamme del crossover, andato completamente distrutto. Sul posto la polizia locale per deviare il traffico. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminati dopo circa un'ora e mezza, con il recupero del mezzo e il ripristino delle condizioni di sicurezza del posto.

