Albettone, cade e batte la testa su un vetro: operaio in rianimazione

Ennesimo infortunio sul lavoro in una delle tante piccole-medie aziende del vicentino. L'incidente è avvenuto nella serata di lunedì all'interno dell'azienda A&G in via Ponti Nuovi 22 ad Albettone che si occupa di taglio industriale di tessuti.

Per cause ancora in via di accertamento un operaio è caduto andando a sbattere violentemente contro il vetro di un macchinario Il Suem, intervenuto sul posto poco dopo le 19, ha ritenuto di chiamare l'elisoccorso vista la gravità del trauma subito. Il giovane lavoratore è stato ricoverato in codice rosso e attualmente si trova in rianimazione.