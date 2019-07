Ritrovato da una coppia l'imprenditore scomparso: riconosciuto grazie a Facebook

È stato ritrovato e sta bene Adriano Quadri, l'imprenditore orafo di Cavazzale scomparso nella mattina di domenica. L'uomo era uscito di casa con la sua auto, una Mercedes, e non aveva più dato notizie di sé.

A dare l'allarme il figlio che ha avvisato le forze dell'ordine e innescato un tam tam sui social con un appello. Dopo molte segnalazioni, alcune delle quali verificate come un avvistamento a Cornedo e un altro in autostrada in zona passante di Mestre, Quadri è stato ritrovato.

Facebook, in questo caso, è stato determinante. Alla mezzanotte di lunedì, infatti, l'83enne si era fermato con la sua auto sotto l'abitazione di una giovane coppia in contrada Nori a Valdagno. I due hanno riconosciuto l'auto e hanno prontamente chiamato il figlio Alberto. Dopo il primo soccorso da parte del titolare di un bar lì vicino, l'anziano si trovava in stato confusionale ma in condizioni di salute regolari.