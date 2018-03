Agugliaro, schianto tra auto: tre miracolati

Schianto nella serata tra tre autovetture fortunatamente senza conseguenze gravi. Il bilancio dell'incidente, avvenuto alle 20 di domenica in via Ponte Alto ad Agugliaro, è stato infatti di un ferito lieve.

I pompieri di Lonigo hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso i conducenti delle tre auto, di cui uno finito parzialmente fuori strada in un fossato, poi visitati dal personale del suem 118 accorsi con due ambulanze. Un ferito è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti sanitari ma non ha riportato lesioni gravi. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle 23.