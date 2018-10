«Qualcosa non va»: scende e l'auto viene avvolta dalle fiamme

La notte scorsa, mezz'ora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l'autostrada A31 poco prima del casello di Agugliaro per l'incendio di un fuoristrada: illesi le due persone a bordo.

L’autista, di Este, mentre percorreva l’autostrada in direzione Rovigo si è accorto che qualcosa non andava. Ha accostato poco prima del casello scendendo per vedere il problema, quando la vettura è stata completamente avvolta dalle fiamme. I pompieri arrivati da Vicenza hanno spento il Land Rover Sport andato completamente bruciato. Le operazioni di soccorso e rimozione dei resti della vettura sono durate circa due ore.