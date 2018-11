In giro con spranga e coltello: denunciato 58enne

Girava in auto con una spranga di ferro e un coltello lungo 27 centimetri. B.Z, 58enne residente a Cavarzere in provincia di Venezia, nel pomeriggio di giovedì è stato fermato dai carabinieri in via Motterelle del comune di Agugliaro nel corso di un controllo alla circolazione stradale e denunciato per il reato di porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

I militari dell’Arma, dopo aver intimato l’alt all’Audi A3 condotta dell’uomo con a bordo un suo conoscente di nazionalità albanese residente a Noventa Vicentina, hanno perquisito il mezzo rinvenendo il coltello e la spranga per i quali l’indagato non sapeva fornire una plausibile giustificazione circa il possesso.