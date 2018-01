Agugliaro, camion finisce nel canale: maxi-intervento dei vigili del fuoco

Poco prima delle ore 18.00 di lunedì i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada Riviera Berica ad Agugliaro a 200 della rotatoria dell’autostrada in direzione Vicenza per un autoarticolato finito nel torrente Bisatto dopo la perdita di controllo del conducente rimasto illeso.

L’autista è riuscito autonomamente a uscire dalla cabina del mezzo pesante e mettersi in salvo. Il carico del camion che trasportava laterizi si è rovesciato, finendo sulla sponda e dentro il canale con circa un metro d’acqua. I vigili del fuoco intervenuti da Lonigo, Vicenza e Venezia con i sommozzatori hanno messo in sicurezza il mezzo, controllando che non vi fossero perdite di sostanze inquinanti.

L’autista che era partito da una zona del veronese è stato visitato sul posto dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro e coadiuvato il traffico veicolare lungo la strada. Il recupero del camion avvera probabilmente nella giornata di domani.

