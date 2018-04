San Germano, operaio cade da un traliccio e muore

Un altro morto sul lavoro nella nostra provincia.

Secondo le prime infomazioni, un opreraio 44enne, Agostino Maione, di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, è precipitato da un traliccio e per lui non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto nella frazione di Val Liona, a San Germano, lunedì alle 15.30.

Sul posto, oltre al Suem 118, anche lo Spisal e i carabinieri.