Follia criminale di un 18enne in pieno centro, tre aggressioni per rapina: arrestato

Tre violente aggressioni, con una bottiglia rotta in mano, per derubare alcuni automobilisti che si trovavano in Park Fogazzaro, in città, ieri sera. La follia criminale che ha colto un 18enne di orgini marocchine, Yaacop El Asbahi, è finita a San Pio X, dopo l'intervento delle volanti.

Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, ha dapprima aggredito un 52enne che, però, ha reagito, facendolo allontanare. El Asbahisi è prima "accontentato" del cappello per l'elemosina di un mendicante che, durante la rapina, era fuggito, poi si è diretto verso una coppia - la donna è in stato interessante - ma anche qui ha trovato resistenza e si è dileguato.

Non domo e forse reso più aggressivo dagli insuccessi, il giovane ha colpito per la terza volta, questa volta non esitando ad usare l'arma impropria. La vittima è un 39enne di Monticello Conte Otto, rimasto ferito e derubato del portafoglio.

Ed è proprio mentre era intento a contare il bottino, che le volanti hanno rintracciato il marocchino in contrà Cantarane, riuscendo ad ammanettarlo nonostante la sua resistenza. E' in attesa di giudizio nel carcere della città.