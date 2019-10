Giovani minacciati e aggrediti senza motivo: fermati e denunciati tre stranieri

Due giovani, un 22enne ecuadoregno e un 21enne cubano, poco dopo la mezzanotte di govedì, stavano aspettando un'amica a bordo della propra auto in sosta tra viale Dalmazia e viale Eretenio, a Vicenza.

All'improvviso sono stati avvicinati da tre stranieri che li hanno minacciati puntandogli addosso un coltello. I due giovani aggrediti hanno quindi chiesto l'intervento della polizia che, grazie alla descrizione fornita dalle vittime hanno raggiunto i tre stranieri in stradella Tre Scalini.

Si tratta di un 26enne senegalese di Cittadella (Padova), un coetaneo della Costa D'Avorio residente a Chiampo ed un 22enne del Burkina Faso residente a Carmignano di Brenta (Padova), tutti regolari. I tre stavano bevendo alcolici e, all'arrivo della polizia, il 22enne ha dato in escandescenze. Una volta portati in questura, il 26enne di Cittadella è stato denunciato per porto abusivo d'armi atte ad offendere e minaccia aggravata mentre il 22enne è stato denunciato per ubriachezza molesta dopo che ha strappato il verbale d'intervento della polizia.