Si riprende dallo sballo a aggredisce gli infermieri in ospedale

Attimi di panico domenica mattina presso il Pronto Soccorso dell’ospedale civile “San Bortolo”, a seguito del comportamento violento nei confronti del personale sanitario da parte di un 20enne originario di Arco (TN).

Il giovane, nelle ore precedenti, era stato rintracciato in città in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti e per questo motivo accompagnato al nosocomio berico per accertamenti.

Dopo qualche ora il 20enne si è ripreso e ha iniziato ad andare in escandescenze, minacciando il personale presente e procurando lesioni nei confronti di tre infermieri, oltre al tentativo di procurarsi delle ferite e provocando uno stato di tensione tra i restanti pazienti in attesa.

I militari, a seguito della richiesta di intervento giunta al 112, giunti sul posto riuscivano a bloccare il giovane consentendo in questo modo ai medici di sedarlo e trattenerlo per ulteriori accertamenti.