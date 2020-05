Aggressione nell'area sgambamento cani: «Mi ha minacciato con una siringa»

Prima gli insulti pesanti e poi lo strattonamento con una mano sporca di sangue. Vittima dell'aggressione, poco prima delle 17 di giovedì, un pensionato vicentino di 76 anni. L'anziano ha raccontato agli agenti, intervenuti in zona Campo, Marzo dove è accaduto l'episodio, di essere stato assalito da un senzatetto pakistano di 29 anni (iniziali A.W.) mentre portava il cane nello sgambamento in viale Eretenio.

Il 76enne ha dichiarato di essere stato minacciato con una siringa che però non è stata trovata sul luogo. Sul giubbetto del pensionato erano invece presenti delle macchie di sangue. Non sono chiari i motivi dell'aggressione, confermata da alcuni testimoni. Il 29enne, che invece ha affermato di essere stato aggredito dal pensionato con il bastone da passeggio, è stato denunciato per minacce.