Strappa la mascherina, sputa addosso ad un residente e lo minaccia di morte

Viene ripreso da una signora perchè si aggira in bici sul marciapiede, lui come una furia strappa si scaglia contro un residente strappando la mascherina dalla faccia di un residente, sputandogli addosso e minacciandolo di morte.

E' quanto riportato in un post sulla pagina Facebook Vicenza ai vicentini. La vicenda è avvenuta in viale Milano, a Vicenza, poco prima delle 13 di sabato.



"La situazione continua ad essere pesante per i residenti della zona - spiegano nel post - dopo essersi presi le bottigliate sui terrazzi, ora se scendono di casa rischiano pure di essere aggrediti fisicamente dai soliti “black riders” della droga e spacciatori. Ancora una volta ci rivolgiamo alle forze dell’ordine per pretendere una stretta di controlli su questi soggetti che vanno fermati ed arrestati, prima che la situazione degeneri ulteriormente".

