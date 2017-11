Aggressione in Curva Sud, indagini della Digos: "Daspo in arrivo"

L'episodio di violenza all'interno della tifoseria vicentina, avvenuto domenica durante la partita Vicenza-Sambenedettese, è newl mirino degli ispettori della Digos. L'ufficio di Gabinetto della questura ha annunciato lunedì che le immagini delle telecamere dello stadio Menti sono al vaglio degli investigatori per l'individuazione dei responsabili e che

"seguiranno eventuali Daspo e provvedimenti"

La rissa è scoppiata perché alcuni tifosi biancorossi hanno inneggiato al Vicenza nonostante la forma di protesta silenziosa indetta dalla Curva Sud in sciopero per le vicende societarie del Vicenza Calcio. Un gruppo di ultras non avrebbe gradito che altri tifosi non abbia rispettato ladirettiva ed è nato un tafferuglio con tanto di aggressione e il ferimento di un supporter, che è ricorso alle cure ospedaliere.