Ubriaco, aggredisce i carabinieri dopo lite famigliare: arrestato 54enne

Attacco contro i carabinieri intervenuti per riportarlo alla calma. L'episodio è avvenuto verso le 21:20 di lunedì a Bassano del Grappa. I militari hanno arrestato Alì Haji, 54enne tunisino, residente a Bassano, coniugato, disoccupato, pluripregiudicato. I reati contestati sono resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

L'uomo si è scagliato contro i militari intervenuti per una lite tra lue e la moglie, minacciandoli, offendendoli, cercando di colpirli con calci e pugni. Inevitabile è stato l’utilizzo dello spray urticante al fine di far desistere l’esagitato, il quale aveva anche abusato di sostanze alcoliche. Durante il tragitto in caserma, mediante alcune testate, il tunisino ha poi danneggiato il divisorio in plexiglas posizionato nell’abitacolo dell’autoradio.

Ll’arrestato è stato portato presso le camere di sicurezza della compagnia di Bassano e nella mattinata di mercoledì, tramite processo per direttissima è stato convalidato il suo arresto e applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.