In ospedale per pugni al volto e una bottigliata: «Rapinato e picchiato»

Nella serata di giovedì i carabinieri sono intervenuto in via Battaglione Framarin dove un cittadino marocchino di 40 anni ha riferito di essere stato aggredito poco prima da uno sconosciuto che, dopo averlo percosso al volto e colpito alla schiena con una bottiglia di vetro, si è allontanato rubandogli il portafoglio contenente 200 euro.

La vittima è stata soccorsa da un'ambulanza del Suem e portata in codice giallo presso il pronto soccorso di Vicenza. Sono in corso le indagini dei carabinieri per individuare il responsabile dell'aggressione.