Aggredito alle spalle da ciclista: ferito 25enne

Un venticinquenne serbo ieri ha sporto denuncia in questura riferendo di essere stato aggredito da uno sconosciuto lungo via Quadri. L'episodio è avvenuto lo scorso sabato verso le 19:40. Il giovane ha raccontato di essere stato assalito da un individuo in bici che gli è andato addosso mentre lui stava facendo la stessa strada a piedi.

Lo sconosciuto, a quel punto, gli ha afferrato lo zaino e ne è nata una discussione durante la quale il ciclista ha sferrato un pugno in faccia al serbo. L'aggressore ha poi tirato fuori una bomboletta colpendo di nuovo il malcapita pedone per poi fuggire.. Il ragazzo, finito in ospedale con cinque giorni di prognosi, ha dichiariato che chi l'ha colpito aveva circa 20 anni e un forte accento dell'Est Europa.