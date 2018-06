Vicenza, aggredisce una 47enne e insulta i militari: denunciata 32enne

È conosciuta dalle forze dell'ordine S.M., vicentina 32enne che nel primo pomeriggio di domenica nei pressi della stazione dei treni si è resa protagonista di un'episodio che non è sfuggito ai militari di pattuglia in zona.

La giovane ha avvicinato una signora del '71 per chiederle dei soldi. Al rifiuto di quest'ultima, è andata su tutte le furie e ha iniziato a minacciarla verbalmente in maniera pesante per poi allontanarsi in fretta. I soldati, arrivati dalla 47enne ancora turbata per l'episodio, hanno raccolto la testimonianza della donna che ha descritto l'aggreditrice come una ragazza dai capelli corti e con le braccia tumefatte.

La pattugla, dopo averla individuata, ha proceduto per i controlli di rito scatenando l'ira della 32enne la quale ha iniziato con minacce e offese di ogni genere rivolte ai militari. La situazione è degenerata al punto da richiedere, come previsto dal protocollo, l'intevento della polizia di Stato. La volante, intervenuta sul posto, ha denunciato la vicentina per oltraggio a pubblico ufficiale.