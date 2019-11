Vuole la residenza ma rifiuta di fornire le generalità e ferisce un agente

Voleva essere iscritto all'anagrafe di Vicenza rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Un marocchino di 62 anni, M.A.nella mattinata di giovedì, ha creato scompiglio agli uffici di piazza Biade, tanto da richiedere l'intervento della polizia locale. Gli agenti, arrivati sul posto, di fronte al silenzio ostinato dell'uomo, lo hanno invitato a seguirlo al comando ma lui, in tutta risposta, ha dato in escandescenze ed è nata un parapiglia. Nella collutazione lo straniero ha fratturato un dito a uno degli operatori ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Il marocchino si era recato negli stessi uffici più volte nei giorni precedenti, sedendosi in sala d'attesa per poi andarsene dopo un po'. Secondo la polizia locale l'uomo, che in passato aveva una residenza ma che da tempo è senza fissa dimora, è un volto nuovo in città.