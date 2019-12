Aggredisce i carabinieri con una bottiglia di vetro: arrestato 34enne

Nel tardo pomeriggio di mercoledì sono giunte diverse chiamate al 112 da parte di cittadini che segnalavano la presenza di alcuni giovani che infastidivano le persone di passaggio nei pressi del bar della stazione ferroviaria bassanese. Una gazzella della sezione radiomobile ha raggiunto in pochi minuti la zona ed identificato tre uomini di nazionalità marocchina che sono stati invitati ad assumere un comportamento educato e rispettoso.

Mentre due di loro si sono allontanti, un terzo poi identificato in Mohammed Jalal Belouarti, 34enne, pluripregiudicato, improvvisamente si è rivolto ai militari intervenuti con rabbia ed insofferenza. Dopo aver assunto un atteggiamento aggressivo l'uomo ha anche impugnato una bottiglia di vetro minacciando e tentando di colpire più volte i militari.

La pronta reazione dei carabinieri è riuscita a contenere il marocchino che è stato poi accompagnato in caserma. Dopo aver vagliato la sua posizione il 34enne è stato arrestato ed è in attesa del processo per direttissima.