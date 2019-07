Spostato dal vento durante il decollo: aereo finisce fuori pista

AGGIORNAMENTO DAI VIGILI DEL FUOCO

Alle 15 circa, di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti all’aeroporto di Asiago per un aereo turistico finito fuori pista a causa di una folata di vento durante la fase di decollo. Illeso l’allievo pilota e l’istruttore a bordo dell’Aviat Aircraft Husky model A-1B dell'aeroclub di Bolzano. L’aereo finito fuori pista ha urtato un terrapieno danneggiando il carrello, l’elica e il fondo della carlinga. I vigili del fuoco del vicino distaccamento e la squadra di sicurezza dell’aeroporto hanno assistito i piloti e messo in sicurezza il velivolo tamponando anche di una perdita di carburante. In seguito i circa 150 litri di combustibile sono stati travasati su dei contenitori. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore mezza.

