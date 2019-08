Aereo si schianta sugli alberi:due feriti gravi

Aereo turistico in avvicinamento ad Asiago precipita in località Gastagh a Gallio, feriti i due piloti a bordo estratti dalla carlinga dai vigili del fuoco.

L’incidente intorno alle 18:45 quando l’aereo è precipitato in mezzo alla boscaglia. I primi soccorritori ad arrivare sul posto i vigili del fuoco dell’antincendio boschivo e la partenza del distaccamento di Asiago, che hanno subito messo in sicurezza l’aereo turistico. Il personale del Suem 118 arrivati in elicottero sono stati verricellati sul posto.

I due sono rimasti incastrati all’interno del velivolo Cessna sono estratti dai pompieri e subito stabilizzati sul posto dai sanitari. I due feriti sono stati trasportati in barella fino alla strada e caricati in ambulanza per essere portati all’aeroporto dove sono stati elitrasportati in ospedale.