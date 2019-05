Saccheggio all’adunata degli Alpini:«Oltre ai soldi ci hanno rubato la cosa che amiamo di più»

Sono amareggiati ma anche furiosi gli alpini vicentini che si sono recati a Milano dal 9 a 12 maggio per partecipare all’Adunata nazionale che ha festeggiato i 100 anni dell’Ana. Il gruppo delle penne nere di Arcugnano, che da anni fa sodalizio con il gruppo di Sant’eurosia (BI) e di Cutigliano (PT), è stato vittima di uno spiacevole e per loro drammatico episodio . A raccontare il fatto, che probabilmente ha coinvolto altri dei 500mila alpini presenti nel capoluogo meneghini, gli stessi alpini:

«Siamo stati vittime, come molti altri, di furti presso il nostro accampamento. Oltre ai portafogli i malintenzionati hanno rubato parecchi cappelli. Ebbene sì, i cappelli da Alpino che accompagnano alcuni del nostro gruppo sin dal primo giorno del servizio militare. Con molta probabilità questi cappelli sono stati usati dai malviventi per compiere altri atti crimonosi indisturbati e verranno abbandonati a destra e sinistra in giro per la città».