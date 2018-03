Addio a "Pulce" Trovatelli: star dell'hockey thienese negli anni d'oro

"L'Hockey Thiene tutto si unisce al dolore della famiglia Trovatelli per la perdita dell'amato Oscar.

Oscar Trovatelli, detto La Pulce, è stato uno dei simboli della nostra società negli anni ottanta e uno dei primi a sposare il progetto di rinascita dell'attuale presidente Marchioretto dopo il fallimento della precedente gestione".

Con queste parole la squadra ha espresso il suo cordoglio per morte di Oscar Trovatelli, star dell'hockey thienese degli anni "80 e '90. L'ex giocatore, da due decenni residente a Salerno, aveva 52 anni ed è spirato sabato pomeriggio all'ospedale Tor Vergata di Roma, dove era in attesa di un trapianto di fegato. Trovatelli lascia la moglie e due figlie e sarà sepolto a Salerno ma Thiene lo ricorderà il prossimo martedì con una messa alla Conca prevista per le ore 19.