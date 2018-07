Addio a Franco Barberio, il coach "mago" del basket

"Giorno triste per la nostra "famiglia". Franco ci ha salutato. Se n'è andato, guarda caso, nel mese di luglio, lo stesso mese (era esattamente il 4 luglio) in cui é nata la sua creatura, la Sportschool".

Con queste parole la Sporschool Dueville, assieme al mondo della pallacanestro, piange Franco Barberio, 52 anni, il coach che portò alle stelle il basket a Dueville.

Fondatore della Sportschool Dueville, in cinque anni di fila con altrettante promozioni portò il suo team dalla prima divisione alla B2. Un record nazionale tuttora imbattuto raggiunto grazie alla sua grinta, la stessa che mise in campo per combattare la malattia che l'aveva colpito due anni fa e alla quale ieri si è arreso.

"Lui ci ha insegnato che in una società sportiva il valore dello sport deve andare di pari passo con altri valori assoluti: la lealtà, l'amicizia, la tolleranza, l'orgoglio - continua il post di cordoglio su Facebook della società - Noi abbiamo il dovere di portare avanti i suoi insegnamenti, perché finché esisterà la Sportschool, Franco sarà sempre un po' qui con noi. Ciao Franco, conoscerti è stato un privilegio, e da oggi ogni nostra vittoria sarà anche una tua vittoria".



Giovedì 26 luglio, alle 10, nella chiesa di Vigardolo sarà celebrato il funerale.