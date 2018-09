Archiviata l'accusa di spionaggio ma non può accompagnare i figli a scuola e dal pediatra

Desidero delle risposte chiare perchè è dal 27 gennaio che sopporto questa pagliacciata che sta danneggiando e traumatizzando i miei figli e minando la nostra serenità .

Così Michela Morellato, moglie di un tenente americano, dopo l'ennesimo disagio famigliare che ha dovuto subire a causa del "ban" dalla Caserma Ederle.

Alcune settimane fa, la vicentina non ha potuto far visitare il figlio di due anni dal pediatra interno e ha dovuto accompagnarlo al Pronto soccorso pediatrico del San Bortolo; l'altra mattina la figlia maggiore non è potuta entrare a scuola con qualche minuto di ritardo perchè la madre non aveva l'autorizzazione ad accompagnarla fino all'edificio scolastico tra le mura della base.

L'esasperazione di Morellato è comprensibile perchè, come documentato dal nostro giornale, l'accusa di spionaggio, per aver pubblicato delle foto dell'ingresso della base, è stata archiviata nei mesi scorsi.

Ho scritto al ministro della Difesa Trenta, al generale Mark A. Milley, Capo di Stato maggiore dell'esercito Usa. Ho chiesto anche aiuto al sindaco Francesco Rucco... Chi difende i nostri diritti costituzionali? Chiedo solo che non sia toccato il diritto dei miei figli di andare a scuola e di essere curati

In sei mesi, da una parte e dall'altra dell'oceano, oltre che da Palazzo Trissino, non è arrivata nessuna risposta.