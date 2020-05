Accoltellata per strada: giallo sull'aggressione

È stata lei stessa a telefonare alla sorella per chiedere aiuto dopo essere stata ferita gravemante al ventre da un'arma da taglio. A.P., 60enne collaboratrice domestica di Tezze sul Brenta, ha raccontato ai carabinieri di essere stata accoltellata da un uomo di colore nel pomeriggio di martedì a pochi metri dalla sua abitazione in via Jonoch.

Sul posto i militari hanno trovato un coltello da cucina sporco di sangue e la sua custodia e successivamente hanno chiamato i parenti della vittima in caserma per essere ascoltati. La donna è invece stata ricoverato al San Bassiano in prognosi riservata. È stata operata e al momento non sarebbe in in pericolo di vita.

Sono ancora molti i lati oscuri sui quali i carabinieri stanno indagando. Alcuni dettagli degli inquirenti non combacierebbero infatti con la versione raccontata dalla quarentenne, a cominciare dalla dinamica dell'accoltellamento. La donna stava tornando dal lavoro in bici e si sarebbe fermata per prendere fiato quando un "uomo di colore" l'avrebbe assalita alla spalle senza nessun apparente motivo, sferrandole un fendente alla schiena per poi fuggire di corsa, mentre la ferita era sul ventre. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono ancora in corso da parte dei militari.