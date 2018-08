Accoltellamento nella casa dei disperati: ferito un uomo

Tensione ai massimi livelli e una situazione ormai fuori controllo quella della casa dei disperati di via Frescobaldi, un edificio fatiscente meta di sbandati e più volte oggetto di sgomberi da parte delle forze dell'ordine.

Mercoledì pomeriggio verso le 15 una lite tra i "residenti" del palazzo decadente è sfociato in un grave episodio di violenza. La rissa - avvenuta tra gli stranieri abusi (tutti originari dell'Est Europa) è passata dagli insulti alle minacce per finire in un accoltellamento. Un uomo è stato infatti ferito alla spalla da una coltellata e soccorso dai sanitari del Suem. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine: polizia, carabinieri e polizia locale.

Dalle prime informazioni le forze dell'ordine sono sulle tracce dell'agressore che sarebbe fuggito dopo l'accoltellamento. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita.