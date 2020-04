Gravissimo fatto di sangue, accoltellata una donna: è in ospedale in condizioni critiche

Una donna insanguinata, con ferite all'addome, è corsa in strada invocando aiuto. L'episodio è accaduto verso le 20 di martedì a Montecchio Maggiore e sono in corso indagini dei carabinieri per far luce sull'accaduto.

Secondo una prima ricostruzione dei militari, all'interno di un appartamento ci sarebbe stata una violenta lite tra una coppia di italiani, entrambi quarantenni, che è sfociata in un'aggressione. La donna sarebbe stata colpita con una o più coltellate dal marito che attualmente si trova in caserma sotto interrogatorio.

La vittima è stata portata d'urgenza al San Bortolo: operata, verserebbe in condizioni gravissime. Nei confronti dell'uomo potrebbe scattare l'accusa di tentato omicidio.

(Articolo in aggiornamento)

