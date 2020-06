Abbandona a casa il figlio minorenne e il padre lo porta via: denunciata ex coppia

Nella tarda serata di martedì i carabinieri di Torri di Quartesolo hanno deferito in stato di libertà una trentenne residente a in paese per abbandono di minore e l’ex compagno, anche lui trentenne e residente a Monticello Conte Otto, per sottrazione di minore.

La donna verso le 10 del mattino, si era recata al lavoro lasciando il figlio convivente di dodici anni solo in casa. Al suo ritorno, alle 13, ha visto che il bambino era scomparsa e solo dopo vari tentativi riusciva a parlare con il minore che le riferiva di essere con il padre.

Solo in serata, grazie anche all’ausilio di militari della compagnia di Thiene, il 12enne è stato rintracciato presso la residenza dell’uomo e riaccompagnato presso la casa della madre.