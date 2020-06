Vanno al lavoro e lasciano a casa la figlia di 10 anni: il padre chiama il 112

Nella mattinata di martedì i carabinieri sono intervenuti a Vicenza a seguito della segnalazione di abbandono di minore.

La richiesta di intervento ai militari dell'Arma è arrivata da un 61enne, residente in un comune dell’Alto Vicentino, che dopo essersi recato nell’abitazione della ex convivente ha constatato che la figlia di 10 anni, avuta dalla loro relazione, si trovava da sola a casa chiusa all’interno.

Arrivati sul posto i carabinieri hanno raggiunto l’appartamento dove ad accoglierli hanno trovato la bimba che, alla presenza del padre, riferiva che la mamma, l’attuale suo convivente e la sorellastra erano usciti qualche ora prima per motivi di lavoro, raccomandandole di non aprire a nessuno e di chiamarli in caso di necessità con il telefono cellulare che le avevano lasciato.

Sul posto, poco dopo, sono arrivati l'attuale convivente della madre e la sorellastra, mentre la mamma della bambina nonostante le chiamate al telefono non è stata rintracciata. La minore è stata quindi affidata alla sorellastra e dell’accaduto è stata informata l’Autorità Giudiziaria per le valutazioni del caso.