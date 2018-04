Sono state segnalate code in A4 tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest in direzione Milano: alle 12 erano arrivate a oltre 8 chilometri. Non si conoscono le cause ma non sono stati segnalati incidenti gravi con feriti.

In direzione Venezia, invece, traffico rallentato, sempre nel tratto vicentino.

Aggiornamenti