A4, scontro tra 4 tir: muore un conducente

Altro drammatico incidente in autostrada tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest prima delle gallerie in direzione Milano. Per cause ancora in via di accertamento quattro mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in uno schianto. Uno dei conducenti di un tir è rimasto incastrato nella cabina con gravi ferite.

I vigili del fuoco sono interventi a liberalo ma, nonostante i tentativi del Suem arrivato sul posto, per lui non c'è stato purtroppo niente da fare ed è deceduto poco dopo.

L'incidente ha causato grossi disagi al traffico autostradale, con lunghe code nel tratto compreso tra Grisignano e Vicenza Est, e anche alla circolazione esterna. Il casello in entrata di Vicenza Est è stato chiuso e la circolazione delle auto è su una sola corsia.