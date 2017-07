A4, minibus si schianta contro il guard-rail: 6 feriti di cui uno grave

Sei persone ferite e ricoverate tutte al San Bortolo, una della quale in codice giallo. È questo il bilancio dell'incidente avvenuto lunedì mattina verso le 10:40 in autostrada A4 tra i caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est poco prima delle gallerie.

Per cause in corso di accertamento un minibus, con sei persone a bordo, compreso il conducente, è improvvisamente sbandato e si è schiantato contro il gard-rail. Sul posto è intervenuto il Suem di Vicenza e la polizia stradale. Rallentamenti pesanti al traffico anche dopo mezzogiorno.