A4, furgone in fiamme a Montecchio: code e disagi

Alle 7.45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4, qualche centinaio di metri prima dell’uscita per Montecchio Maggiore in direzione Venezia per l’incendio di un furgone cassonato da cantiere: illesi i due occupanti.

I pompieri intervenuti da Arzignano con due mezzi hanno spento l’incendio del camioncino, che l’autista è riuscito a fermare appena accortosi del fumo in cabina, riuscendo ad accostare in una piazzola di emergenza.

Le fiamme hanno anche interessato una decina di metri della barriera antirumore danneggiata dalle fiamme. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.