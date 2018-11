Disagi in autostrada: svincolo chiuso e cantieri notturni

In A31, per lavori di pavimentazione, si viaggerà su una sola corsia fra l’interconnessione con la A4 e Vicenza Nord, in direzione Nord per tre notti (dalle ore 20.00 alle ore 6.00), da mercoledì 14 novembre 2018 sabato 17 novembre 2018.

Nella notte fra mercoledì 14 e giovedì 15 novembre, all’interconnessione fra A4 e A31 rimarrà chiuso lo svincolo per il traffico proveniente dall’A4, sia da Milano che da Venezia, e diretto in A31 in direzione Nord.