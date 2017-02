Vicenza, due risse tra famiglie di nomadi a causa di un tradimento

Mercato Nuovo di Vicenza ancora teatro del degrado. In via Zampieri, lunedì pomeriggio, è esplosa la violenza tra le molte famiglie di nomadi che posteggiano in quella zona. Alle 13:30 una decina di persone, compresi donne e bambine, hanno iniziato un tafferuglio dietro al palazzo dell'Agenzia delle entrate.

Solo l'intervento della polizia e dei carabinieri di Vicenza hanno posto fine al tafferuglio scatenato, secondo le prime testimonianze, da un'onta da regolare a causa di un'infedeltà. All'arrivo delle forze dell'ordine i partecipanti alla rissa erano già spariti, lasciando sul posto solo donne e bambini. Una donna, in particolare, è finita in questura per accertamenti a causa del suo atteggiamento esagitato. La bagarre è avvenuta poche ore dopo di un altro episodio simile, avvenuto in mattinata nello stesso posto.