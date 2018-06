88enne scippata: ferita, è in prognosi riservata

E' ancora in prognosi riservata l'anziana scippata l'altra mattina, alle 11.45, in via Rossini, a Vicenza.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, l'88enne era all'altezza dell'asilo quando è stata strattonata ed è finita sull'asfalto. Un uomo, di carnagione chiara, le aveva strappato la borsetta per poi dileguarsi salendo su una station wagon guidata da un complice.

La donna è stata soccorsa dal Suem 118, allertato dai passanti, e trasportata al San Bortolo. Proseguono le indagini della questura.