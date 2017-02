Ritrovata nel Vicentino l'adolescente scomparsa da 2 mesi dal Bellunese

"E' stata ritrovata e sta bene la 15enne di origine camerunense scomparsa da due mesi dal Bellunese. Una spettatrice l'ha riconosciuta e ha avvertito le forze dell'ordine. La madre, che aveva lanciato per lei numerosi appelli sia durante l'edizione quotidiana di "Chi l'ha visto?" che durante il programma serale, ha ringraziato la redazione".



Con queste parole il sito della popolare trasmissione ha ufficializzato la parola fine all'inferno vissuto dalla famiglia e dai cari di una 15enne di origine camerunense, scomparsa il 6 dicembre scorso da Pieve di Cadore. La ragazza si era allontanata dal paese dopo la scuola per dirigersi a Venezia in treno. Da lì in poi si erano perse le sue tracce. La madre, dopo aver sporto denuncia, aveva lanciato diversi appelli televisivi per ricevere notizie dirette o indirette della figlia. Per lunghe settimane nulla si era mosso, poi l'insperato colpo di scena.



E' stata proprio una spettatrice del programma di Rai 3 a individuare la minore e ad allertare le autorità. Secondo fonti non ancora confermate dalle forze dell'ordine, sarebbe stata rintracciata proprio nel Vicentino.