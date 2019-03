Anche a Vicenza i manifesti per il centenario dei fasci

Sta per concludersi quello che è stato definito il "sabato nero", per via di alcune manifestazioni per celebrare il centenario della nascita dei fasci di combattimento.

La principale si è svolta a Milano, con una commemorazione, mentre ha fatto discutere quella di Prato, autorizzata da prefetto come "commemorazione funebre".

Nei giorni scorsi, molte città italiane hanno trovato affissi i manfesti in foto, a Vicenza in zona ospedale. Una nostra lettrice ce li ha segnalati e li ha "rimossi".