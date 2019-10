"Come il Titanic" è il primo inedito della youtuber vicentina Serena

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

E’ uscito “come il Titanic” (la c minuscola è voluta) il primo inedito della giovane youtuber vicentina Serena Puppo. La canzone affronta il tema della fragilità dei rapporti interpersonali e delle delusioni che ne derivano e lo fa con un testo intimo, sincero ma anche graffiante. «Tutti prima o poi nella nostra vita incrociamo il nostro iceberg - racconta la giovane artista vicentina - per superarlo indenne a volte basterebbe una mano, un gesto di aiuto e di comprensione. Spesso invece ci si trova soli e abbandonati proprio da quelle persone alle quali si era dato tutto». Con questa canzone Serena si mette a nudo, senza paura di mostrare le sue fragilità e insicurezze: «Il Titanic era la nave dei sogni ed era considerata indistruttibile. Spesso le persone mi vedono come il Titanic, sicura di me, forte, inaffondabile. Eppure come lo scafo del Titanic si è rivelato fragile di fronte alla forza della natura anche il mio animo spesso si spezza a causa delle delusioni della vita». Non si pensi però che la canzone sia solo un brano sulla delusione. E’ anche un’esortazione a trovare la forza di ripartire da se stessi perché quando dalle altre persone arrivano solo delusioni «bisogna saper contare solo su se stessi e trovare la forza e il coraggio di ripartire per questo viaggio affascinante che è la vita». Il video di “come il Titanic”, che è già online sul canale Youtube della giovane cantante ed è stato girato a Milano con la partecipazione di alcune giovanissime youtuber e tiktoker italiane. Il brano è stato arrangiato e registrato dal produttore vicentino Roberto Carraro.

