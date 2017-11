Vicenza, Spaziocasa: la nuova tendenza della casa in paglia

Una casa durevole, anti-sismica ed ecologica realizzata con fusti di cereali, argilla, canapa e legno. È la nuova tendenza della casa in paglia, un modo di costruire antico che si sta diffondendo anche nelle metropoli più moderne. Francia e Germania sono oggi i pionieri nella costruzione di case in paglia, ma da qualche anno questo nuovo fenomeno sta prendendo piede anche in Italia per i suoi vantaggi ecologici ed economici, non solo in montagna e campagna, ma anche in città. Una tendenza presentata in questi giorni a SPAZIOCASA, manifestazione di riferimento per il mondo della casa, dell’arredamento e del design -

La casa in paglia è costruita con materiali naturali. Si parte con una struttura in legno, dentro la quale sono pressate le balle di paglia (100 kg a metro cubo), per poi essere intonacata con argilla e calce. Con la canapa si realizzano cappotti isolanti e biomattoni per le tramezze interne. I benefici della casa in paglia? Un’alta capacità isolante sia termica, in estate e inverno, tanto che non è necessario l’impianto di riscaldamento (basta una stufa) o condizionamento, sia acustica. È anti-sismica grazie all’ossatura in legno, e resistente al fuco più di una casa in mattoni. Infatti per la mancanza di ossigeno la paglia pressata non permette al fuoco di autoalimentarsi.

La casa in paglia è inoltre durevole, la più antica tuttora in perfette condizioni e abitata è del 1920 e si trova a Montargis in Francia, e conveniente, in quanto permette di risparmiare sui consumi. È soprattutto ecologica, la produzione e la messa in opera della paglia comportano un livello di emissioni di CO2 addirittura negativo.