Scontro tra nave da crociera e battello a Venezia: l'intervento dei sommozzatori vicentini

Un incidente fra una nave da crociera, Msc Opera, e un natante da turismo di più piccole dimensioni è accaduto domenica mattina, verso le 8.30 a Venezia, lungo il canale della Giudecca, sulla banchina di San Basilio.

Qui il racconto dell'incidente

Come scrive veneziatoday.it si parla al momento di 4 persone ferite, che erano a bordo della nave minore, portate al pronto soccorso, di cui non si conoscono le condizioni. Sul posto forze dell'ordine, la capitaneria, il sindaco Luigi Brugnaro che annullato la Regata in programma per questo 2 giugno festa della Repubblica e naturalmente i vigili del fuoco con i sommozzatori.

Qui il video dell'incidente

Alle operazini di soccorso ha preso parte il nucleo sommazzatori dei vigili del fuoco di Vicenza che ha ispezionato tutto il battello fluviale per vedere la gravità dello squarcio provocato dalloo scontro con la nave