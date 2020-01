Il freddo gela i contatori: scopri come proteggerli

Viacqua invita gli utenti ad adottare misure precauzionali di cura del proprio contatore dell’acqua in inverno, soprattutto quando questi sono collocati all’esterno delle abitazioni, in locali non isolati o non riscaldati, oppure in abitazioni poco utilizzate.

Come proteggerli

La protezione del contatore è importante per evitare perdite o mancanze d’acqua. Il gestore del servizio idrico consiglia di proteggere i dispositivi con materiali isolanti, come polistirolo o poliuretano espanso, facilmente reperibili presso rivenditori del settore edile.

COSA NON FARE

Non utilizzare fiamme libere, apparecchi elettrici o acqua bollente per sghiacciare il contatore.

Non avvolgere le tubature con lana di vetro o stracci, che assorbono acqua e possono peggiorare la situazione.

Se la temperatura esterna dovesse rimanere per più giorni al di sotto dello zero, nell’impossibilità di adottare le precauzioni indicate è consigliabile lasciare che da un rubinetto fuoriesca un filo d’acqua. Se i contatori sono in fabbricati disabitati è invece consigliabile chiudere il rubinetto a monte del misuratore e provvedere allo svuotamento dell’impianto.

Viacqua ricorda che gli utenti sono responsabili della corretta custodia del contatore e, in caso di rotture o danni, sono invitati a dare immediata comunicazione telefonando al numero verde del pronto intervento 800991522, attivo tutti i giorni 24 ore su 24.