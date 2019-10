Arrivano i rincari luce e gas: ecco come ottenere sconti e riduzioni

Con l'autunno arrivano anche i rincari di luce e gas. Per i clienti che sono rimasti nel servizio di maggior tutela l'Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, comunica che nel quarto trimestre 2019 le bollette della luce aumenteranno del 2,6% e quelle del gas del 3,9% per la famiglia tipo. L'aumento scatterà dal primo ottobre e comporterà, sempre per la famiglia tipo, una spesa annua al lordo delle tasse di circa 559 euro, mentre per il gas sarà di circa 1.107 euro.

Attraverso il Consorzio Multienergia, è possibile avere ottimi sconti sul prezzo della componente energia che viene applicato nel Mercato Tutelato. L’attività del Consorzio inoltre garantisce che allo scadere del contratto le condizioni di rinnovo siano comunque favorevoli in quanto anche queste vengono annualmente contrattate evitando brutte sorprese all’utenza.

Aderire è totalmente gratuito, non è previsto nessun onere nel caso di recesso anticipato.

Si tratta del Consorzio Multienergia che Confartigianato ha creato oltre 15 anni fà, per le forniture di Energia Elettrica e Gas delle aziende e che da qualche mese, offre la propria serietà e trasparenza anche alle famiglie.

I Risparmi fatti conseguire da Multienergia dalla data della sua costituzione ad oggi, sono notevoli e valutabili in diverse decine di milioni di Euro. Il Risparmio sulla spesa energetica delle bollette elettriche e del gas è sempre garantito.

https://www.multienergia.com