Stanno per tornare i ‘ragnetti rossi’. Le femmine di trombidi, svernano un intero anno negli anfratti di pareti e travi portanti, escono fuori per deporre le loro uova. Nel periodo di massima diffusione capita di dover debellarli.

Cosa sono e come allontanare i ragnetti rossi

Presenti in gruppi, sulle pareti e sui balconi, i ragnetti rossi creano preoccupazione nei proprietari delle abitazioni. Simili a dei ragni, in realtà sono acari che raggiungono al massimo due millimetri e sono caratterizzati da un corpo di colore rosso intenso.I Trombidium holosericeum, detti “ragnetti rossi”, a differenza dei più noti, parassiti delle piante, rossi o gialli, sono innocui, per gli esseri umani, gli animali e le piante.

In realtà sono utili perchè si nutrono di larve di insetti dannosi per le piante e di residui di escrementi di volatili. L’unico aspetto negativo è il pigmento rosso intenso che fuoriesce dal loro corpo quando vengono schiacciati, la colorazione, può macchiare pareti, i mobili da giardino e gli abiti.

Presenti in estate quando la temperatura supera i 20°, spariscono quando il caldo diventa eccessivo e tornano dopo.

Per non correre il rischio di avere la terrazza o i vestiti macchiati, vediamo i rimedi per allontanarli.

Come allontanarli?

I giardinieri esperti invitano a lavare le superfici infestate con la candeggina. Se la presenza persiste si possono usare prodotti biologici a base di piretro. Il piretro è un insetticida naturale ricavato da una pianta che nasce principalmente in Kenya e viene utilizzato normalmente in agricoltura biologica per la scarsa tossicità.

Aglio

Il più efficace insetticida naturale riesce ad allontanare gli insetti dal balcone come le formiche. Basta mettere in infusione qualche spicchio e lasciar bollire l’acqua per 15 minuti. Una volta raffreddato potete filtrare il composto e spruzzarlo direttamente sulle piante o sulle pareti.

Argilla espansa

I ragnetti mal sopportano l’umidità quindi potete stendere l’argilla espansa sul fondo dei vasi, in questo modo si creerà un ambiente umido che allontanerà gli acari.

Sapone di Marsiglia

Il Sapone di Marsiglia è un antiparassitario naturale in grado di allontanare gli insetti come gli scarafaggi . Quindi lasciate sciogliere il sapone nell’acqua calda, fate raffreddare e spruzzate sulle zone interessate.

Rosmarino

Simile all’aglio o al Sapone di Marsiglia, l’olio essenziale di rosmarino diluito in acqua una volta spruzzato sulla parete o sul pavimento allontana i ragnetti.

Se volete potete acquistare anche la piantina, in questo modo allontanerete gli acari e avrete la pianta aromatica pronta per insaporire i vostri piatti.

Composto naturale

Tra i rimedi per allontanare i ragnetti rossi, c’è la possibilità di realizzare un composto fai da te sciogliendo un cucchiaio di detersivo per piati e uno di olio vegetale all’interno di un litro d’acqua. Una volta agitato non dovete fare altro che spruzzarlo sulle piante o il pavimento.

Foto: Giovanni Proietti