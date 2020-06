Mille e mille usi del bicarbonato di sodio in casa: dalla pulizia ai dolci

Il bicarbonato di sodio è un sale bianco conosciuto per i suoi mille utilizzi in casa. Si può usare per tantissime cose: dall'igiene personale alla pulizia della frutta e della verdura, dal lavaggio della biancheria in lavatrice, al lavaggio dei denti. L'altro elemento grazie al quale il bicarbonato è uno splendido alleato in casa è il suo costo irrisorio.

Ha capacità sbiancante e di eliminare i cattivi odori, igienizza, ammorbidisce la pelle, in pasticceria le proprietà sono note, altre invece sconosciute ai più. Curiosiamo insieme tra i mille utilizzi del bicarbonato di sodio.

Bicarbonato per l’igiene orale



Dopo aver lavato correttamente i denti, usarlo come colluttorio, sciogliendo un cucchiaino di bicarbonato in mezzo bicchiere d’acqua: vi aiuterà a sconfiggere l’alito cattivo, neutralizzando gli odori.

Per sbiancare i denti: cospargetene un po’ (circa 1ml o ¼ di cucchiaino da tè) sullo spazzolino da denti umido e strofinate i denti. Potete spazzolarvi i denti con il bicarbonato di sodio una volta al giorno oppure ogni due giorni, e usare un dentifricio normale nelle altre occasioni.

Per la perfetta pulizia di protesi dentarie e spazzolini: lasciarli a bagno per una notte intera in una soluzione di acqua calda e bicarbonato (25g in un bicchiere d’acqua).

Bicarbonato per la pulizia della casa



Per pulire le superfici della cucina e del bagno il bicarbonato è perfetto: pulisce e igienizza, ma è del tutto naturale e innocuo, tanto che viene utilizzato anche per scopi alimentari. Per il massimo risultato prova a sfregare una pasta di acqua e bicarbonato (3 parti di prodotto e 1 di acqua) sulla superficie da pulire con l’aiuto di una spugnetta, poi risciacqua con acqua. Poi è un ottimo disincrostate del forno ed elimina i cattivi odori della pattuniera e lettiera.

Bicarbonato per igienizzare frutta e verdura



Per lavare la frutta e la verdura da mangiare cruda. Basta un cucchiaio di bicarbonato per eliminare fino al 90% in più di microrganismi rispetto alla semplice pulizia con acqua. Aggiungi perciò un cucchiaio di bicarbonato all’acqua di lavaggio della frutta e della verdura più delicate, lasciale a bagno per dieci minuti e poi risciacqua bene.

Bicarbonato per eliminare tutte le macchie



Per rimuovere più facilmente le macchie dai tessuti, prima di lavarli forma un impasto di acqua e Bicarbonato (3 parti di bicarbonato e 1 di acqua): stendi l'impasto e lascia agire qualche minuto, poi passa al lavaggio abituale. In caso di macchie ostinate, puoi far agire l'impasto un paio d'ore prima di rimuoverlo.

Bicarbonato ingrediente segreto in cucina

Per lievitare le torte: per permettere alla vostra torta di lievitare aggiungete un cucchiaino di bicarbonato al lievito utilizzato. Vogliamo eliminare il lievito? La punta di un cucchiaino di bicarbonato mescolato con un vasetto di yogurt.

Per ottenere frittate morbide: mettere la punta di un cucchiaino di bicarbonato ogni 3 uova (non di più). (Vale anche per rendere il bollito meno duro e stopposo).

Cucinare i legumi: ridurre il tempo di cottura dei legumi? Renderli più morbidi e meno amari? Un cucchiaio di bicarbonato ogni litro d’acqua aiuterà la cottura al contempo eliminando l’amaro dei legumi (o delle verdure).

Per un fritto perfetto basta qualche piccolo trucco. Prima di tutto non usare uova o latte, ma solo farina, birra e mezzo cucchiaino di bicarbonato.

Pietro Di Noto, famoso gelataio di Tusa, in provincia di Messina, si riferisce al bicarbonato, che rivela essere l’ingrediente "segreto" dei suoi buonissimi gelati.

La confezione ideale da tenere a portata di mano:

Bicarbonato nella confezione in plastica da 750g adatta agli ambienti umidi.

