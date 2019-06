Anziani come rendere sicura la casa ed evitare incidenti

Cosa fare per rendere una casa a misura di anziano? La maggior parte degli incidenti degli anziani oltre a dipendere da fattori legati al normale o patologico invecchiamento (perdita di agilità, reattività, coordinazione, capacità di adattamento posturale) sono quasi sempre imputabili all’ambiente domestico non favorevole. Alle volte è sufficiente qualche accortezza per rendere l’ambiente domestico in cui vive l’anziano più sicuro.

Con il passare del tempo le normali attività domestiche diventano più faticose e anche rischiose.

Gli anziani spesso hanno limitazioni nei movimenti, problemi di equilibrio, diminuzione della forza fisica, della vista e dell’udito e ciò non fa altro che aumentare il rischio di incidenti in casa, incidenti che a volte possono essere anche gravi.

Molti incidenti spesso sono dovuti a cadute che avvengono durante il normale svolgimento delle attività quotidiane, anche solo a seguito di disattenzione.

L'eliminazione di alcuni ostacoli all'interno dell'abitazione o l'utilizzo di strumenti di supporto contribuiscono a dare un senso di protezione e tranquillità alle persone anziane che ci vivono.

Sicurezza degli anziani in casa: consigli e suggerimenti

La casa è il luogo del comfort e del relax, ma può diventare un ambiente pericoloso soprattutto se in casa ci sono anziani e bambini. Ecco alcuni suggerimenti per aumentare la sicurezza degli anziani e vivere l’ambiente casalingo serenamente

La casa è l’ambiente in cui ci rifuggiamo, in cui cerchiamo il giusto relax e tranquillità. Anche se è il luogo in cui non vediamo l’ora di ritornare dopo una giornata di lavoro, a volte ci può riservare delle spiacevoli sorprese soprattutto se in casa ci sono bambini o anziani.

Quest’ultimi spesso sono vittime di incidenti domestici banali che potrebbero essere evitati prestando più attenzione o installando dispositivi di sicurezza.

Bastano pochi e semplici accorgimenti e la nostra casa si trasformerà in un ambiente sicuro e protetto

Pavimento

Quando l’età avanza la libertà di movimento si riduce sensibilmente, quindi per evitare di incorrere in spiacevoli incidenti dobbiamo prestare molta attenzione al pavimento. La prima cosa da fare è rimuovere tutti i tappeti nelle stanze particolarmente frequentate dagli anziani, perché potrebbero causare inciampi per chi ha incertezza nel camminare. Lo stesso vale se il pavimento è disseminato dai giocattoli dei più piccoli, dalle prese elettriche o dai paraspiferi.

La pulizia non deve essere sottovalutata, ma bisogna scegliere accuratamente il detergente. La cera deve essere bandita, meglio usare prodotti sgrassanti o la candeggina. In questo modo si elimina lo sporco in profondità e ogni residuo di grasso.

Illuminazione

Le persone anziane hanno problemi di vista quindi il nostro compito è creare un ambiente ben illuminato sia di giorno che di notte. Lampadine e punti luce malfunzionamenti devono essere riparati. Per quanto riguarda l’illuminazione notturna possiamo posizionare luci a led sul battiscopa o nelle stanze particolarmente buie.

Scale

Gli incidenti domestici più diffusi sono le cadute, sempre più spesso dalle scale. La minore agilità con l’avanzare dell’età fa di queste il punto di maggior rischio all’interno dalla casa. Per limitare ogni incidente meglio liberarle da qualsiasi oggetto, come piante, o piccoli arredi. Per renderle ancora più sicure possiamo decidere di installare un corrimano o una maniglia d’appoggio e assicurare la giusta illuminazione con luci a led lungo le pareti.

Nel caso in cui gli anziani hanno una ridotta mobilità, ma spazio sufficiente nell’appartamento possiamo pensare di installare un montascale elettrico, così da facilitare la salita e la discesa e limitare il rischio cadute.

Bagno

Il bagno è un ambiente particolarmente umido potrebbe causare pericolose cadute, quindi meglio installare dei maniglioni vicino al water e ai lavabo per agevolare e aiutare a sorreggersi. Sul piatto doccia o sul fondo della vasca meglio incollare strisce antiscivolo o un tappeto in gomma.

Fughe di gas e apparecchi elettrici

Con il passare degli anni si diventa meno sensibili agli odori, per questo inavvertitamente si potrebbe lasciare il gas aperto senza avvertirne l’odore. Per prevenire fughe di gas meglio installare impianti di rilevazione incendi.

Periodicamente bisogna effettuare una verifica degli apparecchi elettrici e possibilmente meglio posizionarli in punti facili da raggiungere, per evitare di provocare inciampi.

Truffe e rapine

I pericoli per gli anziani non provengono solo dall’interno della casa, ma anche dall’esterno. Non sono rari i casi in cui sono vittime di truffe o rapine. Per evitare spiacevoli esperienze è bene ricorrere alla domotica. Ad esempio possiamo decidere di installare un sistema di videosorveglianza, allarmi e sistemi antintrusione che possono essere monitorati facilmente anche dagli smartphone.

Sicurezza personale

Una volta messa in sicurezza la casa non dobbiamo dimenticare di occuparci anche di quella personale. Per questo è bene usare dei sistemi di soccorso pensati per inviare rapidamente richieste di aiuto in caso di cadute. Questi si basano su un sistema GSM/GPRS/GPS in grado di geolocalizzare la persona in assenza di movimento.

A questi vanno affiancati sistemi di telesoccorso e salvavita in grado di connettersi agli smartphone e effettuare chiamate a più numeri contemporaneamente per velocizzare ogni intervento.

Con questi piccoli e semplici accorgimenti, la casa diventerà un luogo sicuro da godere e vivere in compagnia di bambini e adulti.

Gli incidenti domestici che riguardano gli anziani over 65 anni sono causati dai pavimenti, dalle scale, dall’arredamento, dagli elettrodomestici o attrezzi da cucina e dagli impianti di riscaldamento compreso stufe e camini. E gli ambienti nei quali questi incidenti si verificano sono nella maggior parte dei casi la cucina, la camera da letto ed il bagno.

Cosa è importante fare?

Evitare di lasciare oggetti sulle scale

Rimuovere tappeti e moquette danneggiata

Assicurarsi che le balaustre siano resistenti e sicure

Rimuovere gli ostacoli lungo i percorsi abituali

Garantire una buona luminosità degli ambienti

Fare attenzione a porte a vetro e mobili con vetrine

Rimuovere mobili sporgenti che possono ostacolare la deambulazione

Ecco alcune cose che si possono fare per rendere la casa più sicura per gli anziani a Vicenza

MONTASCALE

Il montascale è una soluzione personalizzabile e realizzata interamente su misura per salire e scendere le scale di casa: la rotaia viene progettata e prodotta in fabbrica con macchine a controllo numerico che assicurano massima precisione e affidabilità. La rotaia a doppio tubolare di tutti i montascale viene testata singolarmente in fabbrica, viene prodotta su misura e suddivisa in sezioni che semplificano il trasporto e il montaggio sulla scala.

DETTO S.R.L. | VIA G. GALILEI 42/44 - COSTABISSARA (VI) - Tel. 0444 557677

-------------------------------

Fornisce servoscale rettilinei / curvilinei per interni o per esterni per soddisfare le esigenze di spostamento fra diversi piani per persone parzialmente o totalmente impossibilitate all’uso della scala.



Carrellificio Vicentino

Ascensori Per Disabili, Anziani e Invalidi

Via A. De Gasperi, 3/5 Brendola (Vicenza)

Tel: 0444 400970

------------------------------------------------

Reamed offre in tutta la provincia di Vicenza un servizio di consulenza gratuita a domicilio di poltrone alzapersona, scooter elettrici, letti ospedalieri, reti ortopediche, materassi antidecubito, montascale a cingoli e a ruote, servoscala a poltroncina o con pedana, sollevatori, ausili per il bagno e altre soluzioni per la mobilità. Tecnici altamente qualificati saranno a vostra disposizione per consigliarvi la soluzione più adatta alle vostre esigenze. Richiedi una valutazione a domicilio chiamando il servizio clienti allo 0444/1834066

BAGNO

Docciafacile

sostituzione vasca con box doccia su misura, ristrutturazione e arredo bagno.

Schio VI

0445 576321

Bagno - accessori e mobili - ausili per disabili

Il tuo bagno di Luciano Sella - Ristrutturazione bagni chiavi in mano Vicenza è specializzato nel rifacimento bagni chiavi in mano.

IL TUO BAGNO

Viale Camisano, 9 - 36100 Vicenza (VI)

0444 1453507

CasaClimaplus | think green - live green

soluzioni per il riscaldamento

Monticello Conte Otto VI

0444 946074

GREENHAUS

Servizi di ristrutturazione

Vicenza VI

0444 912441

Porte & Finestre

Ristrutturando

Vicenza VI

0444 913141

IPERCERAMICA

Negozio di piastrelle ceramiche

Creazzo VI

0444 183 3952

Progetto Bagno e Casa

Ristrutturatore di bagni

Vicenza VI

0444 301332

Il telesoccorso

È un servizio di assistenza domiciliare attivo 24 ore su 24 che permette ad anziani, persone con disabilità e individui non autosufficienti che vivono soli o che, pur vivendo in famiglia, rimangono soli durante il giorno, di chiedere aiuto per mezzo di un piccolo apparecchio portatile.

Chi possiede l'apparecchio può, infatti, contattare facilmente una centrale operativa di ascolto che, a segnale ricevuto, attiva immediatamente l'intervento necessario.

Lo stesso soggetto viene contattato più volte la settimana dagli operatori della centrale operativa che, in tal modo, monitorano la situazione.

Come fare

Con DGR n. 1996 del 6/2/2017 la Giunta Regionale ha attribuito la competenza della raccolta delle domande di attivazione del servizio di telesoccorso all'Azienda Ulss 8 Berica.

Le domande possono essere presentate sia ai distretti dell'Azienda Ulss 8 Berica, sia al centro servizi sociali territoriale di appartenenza, che poi provvederà a trasmetterle all’Azienda Ulss 8 Berica.

Alla domanda deve essere allegato il certificato medico che attesta la necessità del telesoccorso.

Le domande si possono presentare sia ai distretti dell'Azienda Ulss 8 Berica sia al centro servizi sociali territoriale di appartenenza , che poi provvederà a trasmetterle all’Azienda Ulss 8 Berica.

Azienda Ulss 8 Berica

Sportello amministrativo di via Albinoni 9 (San Lazzaro)

Orario di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 17, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13

Tel.: 0444229511, 0444229512 e 0444229516